Уже в это воскресенье, 19 декабря, в 22:10 выйдет самый скандальный 17 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Его героиней станет Любовь. Женщина устала от сплетен в селе и поэтому хочет раз и навсегда выяснить правду. На проекте «Таємниці ДНК» Любовь намерена узнать, от кого же родила двоих детей ее невестка ― от своего мужа или от свекра.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 17: Неужели невестка родила от своего свекра? 19 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 17 выпуск 4 сезона. Чем удивит 17 выпуск Таємниці ДНК 4 от 19.12.2021 - смотрите в анонсе.

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Любовь с Житомирщины подозревает, что ее невестка родила детей не от сына. Их отцом она считает не кого иного, как своего… бывшего мужа.

Неужели Любовь права, и внуки мужчины на самом деле являются его детьми? Или все это ― хитрая уловка, чтобы досадить бывшему мужу?

Ответ, как всегда, находится в конверте с результатом теста ДНК.

Не пропустите 17 выпуск «Таємниці ДНК»-4 уже в это воскресенье в 22:10!

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