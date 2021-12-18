«Таємниці ДНК»-4 выпуск 17: Неужели невестка родила от своего свекра?
18.12.2021
Уже в это воскресенье, 19 декабря, в 22:10 выйдет самый скандальный 17 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Его героиней станет Любовь. Женщина устала от сплетен в селе и поэтому хочет раз и навсегда выяснить правду. На проекте «Таємниці ДНК» Любовь намерена узнать, от кого же родила двоих детей ее невестка ― от своего мужа или от свекра.
Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 17: Неужели невестка родила от своего свекра?
19 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 17 выпуск 4 сезона. Чем удивит 17 выпуск Таємниці ДНК 4 от 19.12.2021 - смотрите в анонсе.