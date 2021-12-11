«Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 16 випуску?
11.12.2021
Уже цієї неділі, 12 грудня, о 22:10 вийде скандальний 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Героями програми стануть двоє підлітків. Протягом 10 років вони терпіли образи і звинувачення з боку рідного батька. Проєкт «Таємниці ДНК»-4 є останньою їхньою надією захистити честь сім’ї.
Video: «Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 16 випуску?
12 грудня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 16 випуск 4 сезону. Чим здивує 16 випуск Таємниці ДНК 4 від 12.12.2021 - дивіться в анонсі