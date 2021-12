Уже цієї неділі, 12 грудня, о 22:10 вийде скандальний 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Героями програми стануть двоє підлітків. Протягом 10 років вони терпіли образи і звинувачення з боку рідного батька. Проєкт «Таємниці ДНК»-4 є останньою їхньою надією захистити честь сім’ї.

Данило і Вероніка з Одещини звернулися на проєкт «Таємниці ДНК», щоб довести своєму батькові, що він їм рідний. Чоловік не визнає своїх дітей, а однолітки знущаються з них через це.

Чи вдасться підліткам довести свою спорідненість із чоловіком? Чи зраджувала його їхня мама? І невже чоловік насправді не визнає дітей через аліменти?

Не пропустіть 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже завтра о 22:10!

