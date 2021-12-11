Уже цієї неділі, 12 грудня, о 22:10 вийде скандальний 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Героями програми стануть двоє підлітків. Протягом 10 років вони терпіли образи і звинувачення з боку рідного батька. Проєкт «Таємниці ДНК»-4 є останньою їхньою надією захистити честь сім’ї.

Video: «Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 16 випуску? 12 грудня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 16 випуск 4 сезону. Чим здивує 16 випуск Таємниці ДНК 4 від 12.12.2021 - дивіться в анонсі

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Данило і Вероніка з Одещини звернулися на проєкт «Таємниці ДНК», щоб довести своєму батькові, що він їм рідний. Чоловік не визнає своїх дітей, а однолітки знущаються з них через це.

Чи вдасться підліткам довести свою спорідненість із чоловіком? Чи зраджувала його їхня мама? І невже чоловік насправді не визнає дітей через аліменти?

Не пропустіть 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже завтра о 22:10!

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