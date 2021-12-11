«Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 16 выпуске?
11.12.2021
Уже в это воскресенье, 12 декабря, в 22:10 выйдет скандальный 16 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Героями программы станут двое подростков. На протяжении 10 лет они терпели обиды и обвинения со стороны родного отца. Проект «Таємниці ДНК»-4 является последней их надеждой отстоять честь семьи.
Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 16 выпуске?
12 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 16 выпуск 4 сезона. Чем удивит 16 выпуск Таємниці ДНК 4 от 12.12.2021 - смотрите в анонсе.