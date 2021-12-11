Уже в это воскресенье, 12 декабря, в 22:10 выйдет скандальный 16 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Героями программы станут двое подростков. На протяжении 10 лет они терпели обиды и обвинения со стороны родного отца. Проект «Таємниці ДНК»-4 является последней их надеждой отстоять честь семьи.

Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 16 выпуске? 12 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 16 выпуск 4 сезона. Чем удивит 16 выпуск Таємниці ДНК 4 от 12.12.2021 - смотрите в анонсе.

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Даниил и Вероника с Одещины обратились на проект «Таємниці ДНК», чтобы доказать своему отцу, что он им родной. Мужчина не признает своих детей, а одногодки издеваются над ними из-за этого.

Удастся ли подросткам доказать свое родство с мужчиной? Изменяла ли ему их мама? И неужели мужчина на самом деле не признает детей из-за алиментов?

Не пропустите 16 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 уже завтра в 22:10!

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