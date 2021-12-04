«Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 15 випуску?
04.12.2021
Цієї неділі, 5 грудня, о 22:10 вийде 15 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Його героїнею стане Інна, яка бореться зі страшною хворобою. Дивлячись смерті у вічі, дівчина мріяла лише про одне: знайти рідну маму і сказати їй дякую за життя. Чи вдасться це їй? І які таємниці про своє походження дізнається героїня?
Video: «Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 15 випуску?
5 грудня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 15 випуск 4 сезону. Чим здивує 15 випуск Таємниці ДНК 4 від 05.12.2021 - дивіться в анонсі