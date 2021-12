Цієї неділі, 5 грудня, о 22:10 вийде 15 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Його героїнею стане Інна, яка бореться зі страшною хворобою. Дивлячись смерті у вічі, дівчина мріяла лише про одне: знайти рідну маму і сказати їй дякую за життя. Чи вдасться це їй? І які таємниці про своє походження дізнається героїня?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 14: хто є батьком маленького Андрія?

Тяжкохвора Інна мріє знайти свою сім’ю. Дівчина ніколи не бачила рідних і дуже хоче познайомитись із ними. Саме тому вона звернулася на проєкт «Таємниці ДНК»-4.

Та невже рідною матір’ю Інни виявиться жінка, яку вона знала змалку? І які приголомшливі таємниці її народження відкриються в студії проєкту?

Не пропустіть 15 випуск «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі о 22:10!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.