«Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 15 выпуске?
04.12.2021
В это воскресенье, 5 декабря, в 22:10 выйдет 15 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Его героиней станет Инна, которая борется со страшной болезнью. Глядя смерти в глаза, девушка мечтала только об одном: найти родную маму и сказать ей спасибо за жизнь. Удастся ли ей это? И какие тайны о своем происхождении узнает героиня?
Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 15 выпуске?
5 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 15 выпуск 4 сезона. Чем удивит 15 выпуск Таємниці ДНК 4 от 05.12.2021 - смотрите в анонсе.