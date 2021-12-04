В это воскресенье, 5 декабря, в 22:10 выйдет 15 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Его героиней станет Инна, которая борется со страшной болезнью. Глядя смерти в глаза, девушка мечтала только об одном: найти родную маму и сказать ей спасибо за жизнь. Удастся ли ей это? И какие тайны о своем происхождении узнает героиня?

Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 15 выпуске? 5 декабря 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 15 выпуск 4 сезона. Чем удивит 15 выпуск Таємниці ДНК 4 от 05.12.2021 - смотрите в анонсе.

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Тяжелобольная Инна мечтает найти свою семью. Девушка никогда не видела родных и очень хочет познакомиться с ними. Именно поэтому она обратилась на проект «Таємниці ДНК»-4.

Но неужели родной матерью Инны окажется женщина, которую она знала с самого детства? И какие шокирующие тайны ее рождения откроются в студии проекта?

Не пропустите 15 выпуск «Таємниці ДНК»-4 уже в это воскресенье в 22:10!

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