Уже цієї неділі, 28 листопада, о 22:10 вийде скандальний 14 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Герой програми Павло впевнений, що маленький Андрій ― не його син. За допомогою тесту ДНК він хоче довести це та припинити будь-які контакти зі своєю колишньою, оскільки, за його словами, вона загрожує йому фізичною розправою. Але чи справді все так, як каже Павло?

Video: «Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 14 випуску? 28 листопада 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 14 випуск 4 сезону. Чим здивує 14 випуск Таємниці ДНК 4 від 28.11.2021 - дивіться в анонсі

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35-річний Павло звернувся на проєкт «Таємниці ДНК»-4, щоб за допомогою генетичного тесту довести, що маленький Андрій ― не його син. Таким чином він хоче покласти край погрозам з боку своєї екскоханої. Та невже, окрім Андрійка, у Павла є ще четверо дітей?

Як пройде скандальна зустріч з усіма колишніми чоловіка? Чому насправді Павло зрікається батьківства? І яка правда про нього відкриється під час програми?

Не пропустіть 14 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже завтра о 22:10!

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