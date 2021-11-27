«Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 14 випуску?
27.11.2021
Уже цієї неділі, 28 листопада, о 22:10 вийде скандальний 14 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Герой програми Павло впевнений, що маленький Андрій ― не його син. За допомогою тесту ДНК він хоче довести це та припинити будь-які контакти зі своєю колишньою, оскільки, за його словами, вона загрожує йому фізичною розправою. Але чи справді все так, як каже Павло?
Video: «Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 14 випуску?
28 листопада 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 14 випуск 4 сезону. Чим здивує 14 випуск Таємниці ДНК 4 від 28.11.2021 - дивіться в анонсі
35-річний Павло звернувся на проєкт «Таємниці ДНК»-4, щоб за допомогою генетичного тесту довести, що маленький Андрій ― не його син. Таким чином він хоче покласти край погрозам з боку своєї екскоханої. Та невже, окрім Андрійка, у Павла є ще четверо дітей?
Як пройде скандальна зустріч з усіма колишніми чоловіка? Чому насправді Павло зрікається батьківства? І яка правда про нього відкриється під час програми?
Не пропустіть 14 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже завтра о 22:10!