Уже в это воскресенье, 28 ноября, в 22:10 выйдет скандальный 14 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Герой программы Павел уверен, что маленький Андрей ― не его сын. С помощью теста ДНК он хочет доказать это и прекратить любые контакты со своей бывшей, поскольку, по его словам, она угрожает ему физической расправой. Но на самом ли деле все так, как говорит Павел?

Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 14 выпуске? 28 ноября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 14 выпуск 4 сезона. Чем удивит 14 выпуск Таємниці ДНК 4 от 28.11.2021 - смотрите в анонсе.

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35-летний Павел обратился на проект «Таємниці ДНК»-4, чтобы с помощью генетического теста доказать, что маленький Андрей ― не его сын. Таким образом он хочет положить конец угрозам со стороны своей экс-возлюбленной. Но неужели, кроме Андрея, у Павла еще четверо детей?

Как пройдет скандальная встреча со всеми бывшими мужчины? Почему на самом деле Павел отрекается от отцовства? И какая правда о нем откроется в ходе программы?

Не пропустите 14 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 уже завтра в 22:10!

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