Цієї неділі, 21 листопада, о 22:10 вийде 13 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Його героїнею стане хокеїстка Надія. Вона ніколи не бачила своїх рідних, адже після народження її залишили в пологовому будинку. Які таємниці про своє походження дізнається Надія? І чи знайде вона сім’ю?

Залишена в пологовому будинку Надія змогла стати чемпіонкою з хокею. Три роки поспіль її визнавали найкращою воротаркою України. Незважаючи на образу на рідних, вона хоче знайти їх. Команді проєкту вдалося розшукати жінку, як дві краплі води схожу на Надію, а також її ймовірну матір.

Як пройде їхня зустріч? Чому ймовірна мати не захоче говорити з Надією? І чи погодиться вона пройти тест ДНК?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 22:10 на СТБ!

