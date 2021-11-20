В это воскресенье, 21 ноября, в 22:10 выйдет 13 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Его героиней станет хоккеистка Надежда. Она никогда не видела своих родных, ведь после рождения ее оставили в роддоме. Какие тайны о своем происхождении узнает Надежда? И обретет ли она семью?

Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 13 выпуске? 21 ноября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 13 выпуск 4 сезона. Чем удивит 13 выпуск Таємниці ДНК 4 от 21.11.2021 - смотрите в анонсе.

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Брошенная в роддоме Надежда смогла стать чемпионкой по хоккею. Три года подряд ее признавали лучшим вратарем Украины. Несмотря на обиду на родных, она хочет узнать их. Команде проекта удалось найти женщину, как две капли воды похожую на героиню, а также ее вероятную мать.

Как пройдет их встреча? Почему вероятная мать не захочет говорить с Надеждой? И согласится ли она пройти тест ДНК?

Узнайте уже в это воскресенье в 22:10 на СТБ!

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