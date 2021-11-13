«Таємниці ДНК»-4 випуск 12: Невже син героїні живий?
13.11.2021
Уже цієї неділі, 14 листопада, о 22:10 вийде найрезонансніший 12 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Героїня програми 11 років тому поховала свого сина, та невже він насправді живий? Що покаже найскладніше розслідування сезону?
50-річну Клавдію 11 років тому спіткало жахливе горе. Помер її любий син. Та чи можливо те, що насправді чоловік живий? Резонансне розслідування проєкту «Таємниці ДНК»-4, яке тривало цілий рік!
Невже чоловік живий і потрапив у рабство? Кого Клавдія поховала у 2009 році? І якими будуть результати ексгумації і тесту ДНК?
Дізнайтеся вже завтра у 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4. Не пропустіть!
Video: «Таємниці ДНК»-4 випуск 12: Невже син героїні живий?
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