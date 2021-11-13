Уже в это воскресенье, 14 ноября, в 22:10 выйдет самый резонансный 12 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Героиня программы 11 лет назад похоронила своего сына, но неужели он на самом деле жив? Что покажет самое сложное расследование сезона?

50-летнюю Клавдию 11 лет назад постигло ужасное горе. Умер ее любимый сын. Но возможно ли то, что на самом деле мужчина жив? Резонансное расследование проекта «Таємниці ДНК»-4, которое длилось целый год!

Неужели мужчина жив и попал в рабство? Кого Клавдия похоронила в 2009 году? И какими будут результаты эксгумации и теста ДНК?

Узнайте уже завтра в 12 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4. Не пропустите!

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 12: Неужели сын героини жив? 14 ноября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 12 выпуск 4 сезона. Чем удивит 12 выпуск Таємниці ДНК 4 от 14.11.2021 - смотрите в анонсе.

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