Цієї неділі, 7 листопада, о 22:10 вийде 11 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Героїнею програми стане Світлана з Одеси, яка всиновила дітей із серйозними патологіями хребта. Хвороба їхня виявилася генетичною, тому жінка хоче знайти родичів сина і доньки. Чи допоможе їй у цьому тест ДНК?

У 42-річної Світлани двоє дітей із захворюваннями хребта. На проєкт жінка прийшла, щоб зробити тест ДНК в їхньої вірогідної ​​біологічної родини. Генетичне обстеження кровних родичів необхідне для того, щоб підвищити ефективність лікування та запобігти проблемам в онуків.

Чи вдасться Світлані знайти родичів своїх прийомних дітей? І чому ймовірна бабуся відмовлятиметься пройти тестування?

