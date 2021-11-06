В это воскресенье, 7 ноября, в 22:10 выйдет 11 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Героиней программы станет Светлана из Одессы, которая усыновила детей с серьезными патологиями позвоночника. Болезнь их оказалась генетической, поэтому женщина хочет найти родственников сына и дочери. Поможет ли ей в этом тест ДНК?

Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 11 выпуске? 7 ноября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 11 выпуск 4 сезона. Чем удивит 11 выпуск Таємниці ДНК 4 от 07.11.2021 - смотрите в анонсе.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 10: произойдет ли в студии проекта воссоединение сразу двух семей?

У 42-летней Светланы двое детей с заболеваниями позвоночника. На проект женщина пришла, чтобы сделать тест ДНК у их предполагаемой биологической семьи. Генетическое обследование кровных родственников необходимо, чтобы повысить эффективность лечения и предотвратить проблемы у внуков.

Удастся ли Светлане найти родственников своих приемных детей? И почему вероятная бабушка будет отказываться пройти тестирование?

Узнайте уже в это воскресенье в 22:10 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.