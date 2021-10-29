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«Таємниці ДНК»-4 випуск 10: чи знайдуть Алеко та Пікрія з Грузії своїх рідних?

29.10.2021

Уже цієї неділі, 31 жовтня, о 22:10 вийде продовження непростої історії Алеко та Пікрії. 10 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 здивує кожного глядача. Тиждень тому гості з Грузії дізналися, що вони не рідні брат і сестра. Зможуть Алеко та Пікрія знайти своїх родичів в Україні чи поїдуть додому ні з чим?

Video: «Таємниці ДНК»-4 випуск 10: чи знайдуть Алеко та Пікрія з Грузії своїх рідних?

31 жовтня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 10 випуск 4 сезону. Чим здивує 10 випуск Таємниці ДНК 4 від 31.10.2021 - дивіться в анонсі

Більше на тему: Які таємниці походження брата і сестри з Грузії відкриються в 9 випуску «Таємниці ДНК»-4?

Триває історія родини Мікаутадзе з Грузії. У 9 випуску Алеко та Пікрія дізналися, що вони не рідні брат і сестра. Чи знайдуть герої своїх родичів в Україні? Чому діти потрапили до рук садистки? І ким виявиться жінка, яка прийде до студії проєкту із зізнанням? Відповіді, як завжди, у конвертах з тестами ДНК.

Приголомшлива розв’язка найзаплутанішої історії сезону!

Не пропустіть 10 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі о 22:10 на СТБ!

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