Уже в это воскресенье, 31 октября, в 22:10 выйдет продолжение непростой истории Алеко и Пикрии. 10 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 удивит каждого зрителя. Неделю назад гости из Грузии узнали, что они не родные брат и сестра. Смогут ли Алеко и Пикрия найти своих родственников в Украине или уедут домой ни с чем?

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 10: найдут ли Алеко и Пикрия из Грузии своих родных? 31 октября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 10 выпуск 4 сезона. Чем удивит 10 выпуск Таємниці ДНК 4 от 31.10.2021 - смотрите в анонсе.

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Продолжается история семьи Микаутадзе из Грузии. В 9 выпуске Алеко и Пикрия узнали, что они не родные брат и сестра. Найдут ли герои своих родственников в Украине? Почему дети попали в руки садистки? И кем окажется женщина, которая придет в студию проекта с признанием? Ответы, как всегда, находятся в конвертах с тестами ДНК.

Шокирующая развязка самой запутанной истории сезона!

Не пропустите 10 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 уже в это воскресенье в 22:10 на СТБ!

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