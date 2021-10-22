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«Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 9 випуску?

22.10.2021

Цієї неділі, 24 жовтня, о 22:10 вийде 9-й ― інтернаціональний випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. Героями стануть брат і сестра з Грузії, які шукають своїх біологічних батьків. Чи вдасться їм знайти їх в Україні?

татьяна высоцкая

Герої 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4 майже все своє життя провели в Грузії. Туди їх забрала прийомна сім’я. Однак брат і сестра зізнаються, що дитинство їхнє було зовсім не солодким. У студії проєкту вони розкриють приголомшливі подробиці свого життя у прийомній родині.

Чи можливо те, що усиновлення дітей було незаконним? Чи є брат і сестра кровними родичами? І головне запитання: чи знайдуть своїх біологічних батьків гості з Грузії? Відповідь, як завжди, у конверті з результатом тесту ДНК.

Не пропустіть 9 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 вже цієї неділі о 22:10 на СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»-4: Що покаже генетичний тест у 9 випуску?

24 жовтня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 9 випуск 4 сезону. Чим здивує 9 випуск Таємниці ДНК 4 від 24.10.2021 - дивіться в анонсі

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