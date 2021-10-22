В это воскресенье, 24 октября, в 22:10 выйдет 9-й ― интернациональный выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. Героями станут брат и сестра из Грузии, которые ищут своих биологических родителей. Удастся ли им найти их в Украине?

Герои 9 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-4 практически всю свою жизнь провели в Грузии. Туда их забрала приемная семья. Но брат и сестра признаются, что детство их было совсем не сладким. В студии проекта они раскроют шокирующие подробности своей жизни в приемной семье.

Возможно ли то, что усыновление детей было незаконным? Являются ли брат и сестра кровными родственниками? И главный вопрос: найдут ли своих биологических родителей гости из Грузии? Ответ, как всегда, находится в конверте с результатом теста ДНК.

Не пропустите 9 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 уже в это воскресенье в 22:10 на СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»-4: Что покажет генетический тест в 9 выпуске? 24 октября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 9 выпуск 4 сезона. Чем удивит 9 выпуск Таємниці ДНК 4 от 24.10.2021 - смотрите в анонсе.

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