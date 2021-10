Уже цієї неділі, 10 жовтня, о 22:10 вийде приголомшливий 7 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4. У ньому вперше діти спробують довести, що батько їм не рідний. Які причини цього вони назвуть?

Уперше в історії проєкту «Таємниці ДНК» герої звернуться по допомогу, щоб спростувати спорідненість. Одразу семеро дітей хочуть довести, що їхній батько їм не рідний. Вони стверджують, що чоловік завжди був жорстокий до них і не раз піднімав руку. Тому діти з упевненістю заявляють, що вони з батьком не родичі. Чи так це насправді? І чи можливо те, що у всіх сімох дітей різні батьки? Відповідь, як завжди, в конверті з результатом тесту ДНК.

Дивіться 7 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 10 жовтня о 22:10 на СТБ. Це неможливо пропустити!

