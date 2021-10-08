Уже в это воскресенье, 10 октября, в 22:10 выйдет шокирующий 7 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4. В нем впервые дети попытаются доказать, что отец им не родной. Какие причины этому они назовут?

Впервые в истории проекта «Таємниці ДНК» герои обратятся за помощью, чтобы опровергнуть родство. Сразу семеро детей хотят доказать, что их отец им не родной. Они утверждают, что мужчина всегда был жесток к ним и не раз поднимал руку. Поэтому дети с уверенностью заявляют, что они с отцом не родня. Так ли это на самом деле? И возможно ли то, что у всех семерых детей разные отцы? Ответ, как всегда, находится в конверте с результатом теста ДНК.

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Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 7: Что покажет тест на антиотцовство? 10 октября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 7 выпуск 4 сезона. Чем удивит 7 выпуск Таємниці ДНК 4 от 10.10.2021 - смотрите в анонсе.

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