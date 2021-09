У неділю, 26 вересня, о 22:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде найзагадковіший 5 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК». Жінка звернулася на проєкт із проханням розшукати її матір, не маючи при цьому ніяких зачіпок. Чи зможе команда проєкту «Таємниці ДНК» з’ясувати правду?

В ефірі СТБ виходить четвертий сезон успішного проєкту власної розробки «Таємниці ДНК». Тільки тест ДНК зможе допомогти героїні 5 випуску вирішити складну життєву ситуацію і з ймовірністю 99,9% дати відповідь на запитання, хто є її матір’ю. Сорок років тому героїні зателефонувала жінка, яка зізналася, що є її рідною матір’ю. Не маючи ніяких зачіпок, журналісти «Таємниці ДНК» провели колосальну роботу і знайшли двох претенденток. І тільки тест ДНК зможе остаточно розвіяти всі сумніви.

Не пропустіть 5 випуск 4 сезону програми «Таємниці ДНК»! Включайте телеканал СТБ 26 вересня о 22:10!

