В воскресенье, 26 сентября, в 22:10 в эфире телеканала СТБ выйдет самый загадочный 5 выпуск 4 сезона проекта «Таємниці ДНК». Женщина обратилась на проект с просьбой разыскать ее мать, не имея при этом никаких зацепок. Сможет ли команда проекта «Таємниці ДНК» выяснить правду?

Video: Найдет ли героиня родную мать, покажет генетический тест в 5 выпуске 4 сезона «Таємниці ДНК» 26 сентября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 5 выпуск 4 сезона. Чем удивит 5 выпуск Таємниці ДНК 4 от 26.09.2021 - смотрите в анонсе.

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В эфире СТБ выходит четвертый сезон успешного проекта собственной разработки «Таємниці ДНК». Только тест ДНК сможет помочь героине 5 выпуска разрешить сложную жизненную ситуацию и с вероятностью 99,9 % дать ответ на вопрос, кто является ее матерью. Сорок лет назад героине позвонила женщина, которая призналась, что является ее родной матерью. Не имея никаких зацепок, журналисты «Таємниці ДНК» провели колоссальную работу и нашли двух претенденток. И только тест ДНК сможет окончательно развеять все сомнения.

Не пропустите 5 выпуск 4 сезона программы «Таємниці ДНК»! Включайте телеканал СТБ 26 сентября в 22:10!

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