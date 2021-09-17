«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 4 випуску 4 сезону?
17.09.2021
4 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 шокує кожного глядача. Триває непроста історія Валентини і Віктора, який покинув її через… запах! Жінка виховує трьох дітей від попереднього шлюбу, а нещодавно народила дівчинку Олександру, яку він не визнає. Єдине, що допоможе їм зберегти сім’ю, — тест ДНК. 4 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 дивіться цієї неділі, 19 вересня. Вмикайте телеканал СТБ о 22:15!
Продовження програми про чоловіка, який запевняє, що дізнався про зраду своєї дружини за запахом. Герой мріяв про спільну дитину, але, коли дружина завагітніла, звинуватив її в зраді. Віктор запевняє, що відчув це за допомогою свого гострого нюху. Чи правда, що його донька йому не рідна, покаже тест ДНК.
Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 4 випуску 4 сезону?
19 вересня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 3 випуск 4 сезону. Чим здивує 4 випуск Таємниці ДНК 4 від 19.09.2021 - дивіться у анонсі.
Не пропустіть прем’єру 4 сезону програми «Таємниці ДНК»! Вмикайте телеканал СТБ 19 вересня о 22:15!