4 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 шокує кожного глядача. Триває непроста історія Валентини і Віктора, який покинув її через… запах! Жінка виховує трьох дітей від попереднього шлюбу, а нещодавно народила дівчинку Олександру, яку він не визнає. Єдине, що допоможе їм зберегти сім’ю, — тест ДНК. 4 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 дивіться цієї неділі, 19 вересня. Вмикайте телеканал СТБ о 22:15!

Продовження програми про чоловіка, який запевняє, що дізнався про зраду своєї дружини за запахом. Герой мріяв про спільну дитину, але, коли дружина завагітніла, звинуватив її в зраді. Віктор запевняє, що відчув це за допомогою свого гострого нюху. Чи правда, що його донька йому не рідна, покаже тест ДНК.

Не пропустіть прем’єру 4 сезону програми «Таємниці ДНК»! Вмикайте телеканал СТБ 19 вересня о 22:15!

