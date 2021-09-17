4 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 повергнет в шок каждого зрителя. Продолжается непростая история Валентины и Виктора, который бросил ее из-за… запаха! Женщина воспитывает троих детей от прошлого брака, а недавно родила девочку Александру, которую он не признает. Единственное, что может помочь им сохранить семью, — тест ДНК. 4 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 смотрите в это воскресенье, 19 сентября. Включайте телеканал СТБ в 22:15!

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Продолжение программы о мужчине, который уверяет, что узнал об измене своей жены с помощью запаха. Герой мечтал об общем ребенке, но, когда супруга забеременела, обвинил ее в измене. Виктор уверяет, что почувствовал это с помощью своего острого нюха. Правда ли, что его дочка ему не родная, покажет тест ДНК.

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 4 выпуске 4 сезона? 19 сентября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 3 выпуск 4 сезона. Чем удивит 4 выпуск Таємниці ДНК 4 от 19.09.2021 - смотрите в анонсе.

Не пропустите премьеру 4 сезона программы «Таємниці ДНК»! Включайте телеканал СТБ 19 сентября в 22:15!

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