3 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 приголомшить кожного глядача. По допомогу звернеться 28-річна Валентина, яку чоловік покинув через підозри в зраді. А підставою для недовіри став… запах! Жінка виховує трьох дітей від попереднього шлюбу, а недавно народила дівчинку Олександру, яку Віктор навідріз відмовляється визнавати. Єдине, що допоможе їм зберегти сім’ю, — тест ДНК. Адже тільки тоді Віктор зрозуміє, що він таки помилився, а його кохана — вірна дружина і мати. 3 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 дивіться цієї неділі, 12 вересня. Вмикайте телеканал СТБ о 22:10!

4 сезон проєкту «Таємниці ДНК» продовжує доводити, що доля часом підносить сюжети, цікавіші за будь-які серіали. У 3 випуску у програму звернулася 28-річна Валентина. Жінка благає про допомогу, адже коханий покинув її, а все тому, що нібито має добре розвинену пам’ять на запахи. Чи можливо це? Відповідь дадуть експерти в студії.

А ось чи гуляла жінка, поки чоловік перебував у бойовій зоні, — покаже результат генетичного тесту.

