3 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 приголомшить кожного глядача. По допомогу звернеться 28-річна Валентина, яку чоловік покинув через підозри в зраді. А підставою для недовіри став… запах! Жінка виховує трьох дітей від попереднього шлюбу, а недавно народила дівчинку Олександру, яку Віктор навідріз відмовляється визнавати. Єдине, що допоможе їм зберегти сім’ю, — тест ДНК. Адже тільки тоді Віктор зрозуміє, що він таки помилився, а його кохана — вірна дружина і мати. 3 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-4 дивіться цієї неділі, 12 вересня. Вмикайте телеканал СТБ о 22:10!

4 сезон проєкту «Таємниці ДНК» продовжує доводити, що доля часом підносить сюжети, цікавіші за будь-які серіали. У 3 випуску у програму звернулася 28-річна Валентина. Жінка благає про допомогу, адже коханий покинув її, а все тому, що нібито має добре розвинену пам’ять на запахи. Чи можливо це? Відповідь дадуть експерти в студії.

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А ось чи гуляла жінка, поки чоловік перебував у бойовій зоні, — покаже результат генетичного тесту.

Скільки ще є у Віктора дітей, які ростуть без опіки батька?

Чи справді у чоловіка є підстави не довіряти своїй колишній коханій?

А чи крім нюху Віктору нема на що посилатися?

Який експеримент проведе команда проєкту, щоб зрозуміти, чи справді чоловік знається на запахах?

І нарешті, що покаже тест ДНК наприкінці 3 випуску?

Не пропустіть прем’єру 4 сезону програми «Таємниці ДНК»! Вмикайте телеканал СТБ 12 вересня о 22:10!

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 3 випуску 4 сезону? 12 вересня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 3 випуск 4 сезону. Чим здивує 3 випуск Таємниці ДНК 4 від 12.09.2021 - дивіться в анонсі

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