3 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 повергнет в шок каждого зрителя. За помощью обратиться 28-летняя Валентина, которую муж Виктор бросил из-за подозрений в измене. А вот основанием недоверия стал… запах! Женщина воспитывает троих детей от прошлого брака, а недавно родила девочку Александру, которую Виктор наотрез отказывается признавать. Единственное, что поможет им сохранить семью, — тест ДНК. Ведь только тогда Виктор поймет, что он таки ошибся, а его возлюбленная — верная жена и мать. 3 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 смотрите в это воскресенье, 12 сентября. Включайте телеканал СТБ в 22:10!

4 сезон проекта «Таємниці ДНК» продолжает доказывать, что судьба порой преподносит сюжеты интереснее любых сериалов. В 3 выпуске в программу обратилась 28-летняя Валентина. Женщина умоляет о помощи, ведь ее возлюбленный бросил ее, а все потому, что якобы имеет хорошо развитую память на запахи. Возможно ли это? Ответ дадут эксперты в студии.

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А вот гуляла ли женщина на стороне, пока мужчина находился в зоне боевых действий, — покажет результат генетического теста.

Сколько еще есть у Виктора детей, которые растут без опеки отца?

Действительно ли у мужчины есть основания не доверять своей бывшей возлюбленной?

Или кроме обоняния Виктору не на что ссылаться?

Какой эксперимент проведет команда проекта, чтобы понять, действительно ли мужчина разбирается в запахах?

И наконец, что покажет тест ДНК в конце 3 выпуска?

Не пропустите премьеру 4 сезона программы «Таємниці ДНК»! Включайте телеканал СТБ 12 сентября в 22:10!

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 3 выпуске 4 сезона? 12 сентября 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 3 выпуск 4 сезона. Чем удивит 3 выпуск Таємниці ДНК 4 от 12.09.2021 - смотрите в анонсе Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ