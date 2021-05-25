Останні 7 років життя Микола віддав захисту України на сході. Він стільки разів дивився в очі смерті, що вже нічого не боїться. Та коли батько проводжав його на війну, то зізнався Миколі, що він їм не рідний. Відтоді в його житті нова мета. Микола дав собі слово: якщо повернеться живим, то обов’язково знайде свою біологічну матір. Команда проєкту взялася за пошуки жінки, яка могла відмовитися від нього при народженні. Більше про 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 — читайте в матеріалі.

До студії завітав Микола та його прийомний батько Леонід. Чоловіки розповіли, що ніколи не відчували того, що вони не рідні. Леонід з дружиною все своє життя присвятили синові. Тривалий час вони не наважувалися зізнатися, що взяли Миколу з дитячого будинку, боячись втратити його любов. Та коли син повідомив, що їде на фронт, мама й тато зрозуміли, що він має дізнатися правду.

Під час війни в Миколи з’явилася власна сім’я: дружина і дитина. Проте жінка не залишилася вірною, тож пара розійшлася. Чоловік не здається і продовжує дякувати долі за дитину. Проте мета знайти біологічну матір — у пріоритеті.

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Команда проєкту за допомогою відомостей з дитячого будинку вийшла на жінку, яка, ймовірно, є мамою Миколи. 41-річна Вікторія живе за 50 км від дому ветерана війни. Журналістам вона розповіла, що є щасливою дружиною і мамою сина Віталія. Жінка більше за життя любить дітей, навіть працює в дитячому будинку.

Вікторія приїхала до студії. Вона була впевнена, що її розшукують родичі по лінії батька, Жінка розповіла, що виховує єдиного сина. Завагітніла у 18 років. Проте коли перейшли до теми, що її розшукує син, вона почала нервувати, а згодом заперечила будь-який зв’язок.

Та коли фізіогномістка розшифрувала мову тіла Вікторії, стало зрозуміло, що жінка просто бажає викреслити цей період із життя. З’ясувалося, що у 15 років вона завагітніла. Проте мама та вітчим змусили її залишити немовля в пологовому. Згодом Вікторія хотіла знайти його, проте дізналася, що дитину всиновили. Тож не хотіла руйнувати його долю.

Настав час відкрити конверт з результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Микола ― син Вікторії, склала 99,9%. Чоловік з прийомним батьком повернулися до студії. Зустріч мами і сина була зворушливою. Після проєкту двоє продовжили спілкування, нехай досить обережно і поступово.



Video: «Таємниці ДНК»-3 випуск 17: Ветеран Микола знайшов біологічну матір Що вдалося встановити команді проекту Таємниці ДНК і які результати показав тест ДНК у 17 випуску 3 сезону Таємниці ДНК від 25.05.2021 - читайте в матеріалі

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