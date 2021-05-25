Последние 7 лет жизни Николай отдал защите Украины на востоке. Он столько раз смотрел в глаза смерти, что уже ничего не боится. Но когда отец провожал его на войну, то признался Николаю, что он им не родной. С тех пор в его жизни новая цель. Николай дал себе слово, что, если вернется живым, то обязательно найдет свою биологическую мать. Команда проекта взялась за поиски женщины, которая могла отказаться от него при рождении. Больше о 17 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-3 — читайте в материале.

В студию пришли Николай и его приемный отец Леонид. Мужчины рассказали, что никогда не чувствовали того, что они не родные. Леонид с женой всю свою жизнь посвятили сыну. Длительное время они не решались рассказать, что взяли Николая из детского дома, боясь потерять его любовь. Но когда сын сообщил, что уходит на фронт, мама и папа поняли, что он должен знать правду.

Во время войны у Николая появилась собственная семья: жена и ребенок. Однако женщина не осталась верной, поэтому пара разошлась. Мужчина не сдается и продолжает благодарить судьбу за ребенка. Но цель найти биологическую мать — в приоритете.

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Команда проекта с помощью сведений из детского дома вышла на женщину, которая предположительно является мамой Николая. 41-летняя Виктория живет в 50 км от дома ветерана войны. Журналистам женщина рассказала, что является счастливой женой и мамой сына Виталия. Она больше жизни любит детей, даже работает в детском доме.

Виктория приехала в студию. Она была уверена, что ее разыскивают родственники по линии отца. Женщина поведала, что воспитывает единственного сына. Забеременела в 18 лет. Однако когда перешли к теме, что ее ищет сын, начала нервничать, а потом отрицала какую-либо связь.

Но когда физиогномист расшифровала язык тела Виктории, стало понятно, что женщина просто хочет вычеркнуть этот период из жизни. Выяснилось, что в 15 лет Виктория забеременела. Однако мама и отчим заставили ее оставить младенца в роддоме. Впоследствии она хотела найти ребенка, но узнала, что его усыновили. Поэтому не хотела разрушать его судьбу.

Пришло время открыть конверт с результатом теста ДНК. Вероятность того, что Николай ― сын Виктории, составила 99,9%. Мужчина с приемным отцом вернулись в студию. Встреча мамы и сына была трогательной. После проекта двое продолжили общение, пусть очень осторожно и постепенно.

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