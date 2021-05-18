В 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК» в студию приехала 50-летняя Ирина. В течение двух месяцев ей во сне приходит женщина, которая уверяет ее найти братьев и сестер. Поэтому Ирина уверена, что это ее биологическая мать. Чтобы получить больше информации о своих корнях, а также о том, есть ли у нее родные братья и сестры, женщина обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК». Больше о 16 выпуске — читайте в материале.

В студии проекта «Таємниці ДНК» Ирина рассказала, что росла в приемной семье. О своем родном городе или селе не знает ничего. Несмотря на то, что у нее уже есть трое собственных детей и пятеро внуков, она мечтает найти биологических родных. Два месяца назад ей начал сниться сон, в котором незнакомая женщина убеждает ее взяться за поиски братьев и сестер, которых пятеро. Поэтому Ирина убеждена, что к ней во сне приходит родная мама, которой она никогда не видела.

Женщина говорит, что ее удочерила семья, которая не могла иметь собственных детей. Приемные родители относились к ней хорошо, как к родной, занимались ее здоровьем, воспитанием и обучением. Когда они умерли, Ирина подняла архивы и получила выписку о ее настоящей фамилии и биологических родителях, а вот адреса их проживания нигде найти не могла.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-3 выпуск 15: сомнения в родстве в течение 50 лет

Руководствуясь документами, которые имела Ирина, команда проекта взялась за расследование. В архивах удалось найти документы, которые натолкнули на дальнейшие поиски. Из журнала истории развития маленькой Иры выяснилось, что она третья у матери. А также с помощью отчетов больниц удалось выйти на адрес, по которому проживает Карп Раиса Петровна — биологическая мать Ирины. След привел в село Глинск.

Команда проекта побывала и здесь. В сельсовете подтвердили, что она здесь проживала и работала дояркой. Но 10 лет назад умерла. Однако сейчас проживает ее дочь — Людмила. Людмила сообщила, что их у мамы пятеро. Однако самая младшая Нина умерла из-за болезни. Раиса всегда тяжело работала, чтобы прокормить и поставить на ноги всех детей. Однако дочь убеждена, что ее мать не могла отказаться от родного ребенка, поэтому их вряд ли разыскивают биологические родственники.

Две сестры — Алла и Татьяна — приехали в студию. Женщины рассказали, что еще есть младшая сестра Вика, а вот маленькая Нина — умерла. Несмотря на тяжелую болезнь, мать не отказалась от ребенка и всячески пыталась поставить его на ноги. Поэтому все четыре сестры не могут поверить в то, что их может разыскивать еще одна сестра.

Чтобы выяснить, кто на самом деле они героине программы, ведущая открыла конверт с результатом теста ДНК. Вероятность того, что Ирина является сестрой четырех женщин, составила 99,9%. Женщины искренне прослезились и обнялись. Благодаря проекту «Таємниці ДНК» Ирина нашла своих сестер, а сон оказался вещим.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ