В 15 выпуске в студию программы «Таємниці ДНК» приехала 60-летняя Галина из Днепра. Она сомневается в том, что 58-летняя Нина ― ее сестра. Причин много, среди которых и непохожая внешность, и противоположный характер, и разные ценности. Более того, младшая сестра никогда ее не поддерживала, а интересовалась исключительно своей жизнью. Чтобы расставить точки над «і», Галина и Нина прошли генетический тест. Результат — в нашем материале.

Галина вспоминает, как 50 лет назад случайно узнала, что ее мама имела еще одну дочь, которую оставила в детском доме. Несмотря на то, что Галя росла в интернате, она смогла признать найденную вероятную сестру родной, ведь всю жизнь мечтала о большой семье.

Сейчас обе женщины часто вынуждены вызвать скорую, ведь после ссор им становится плохо. Соседи утверждают, что они не могут быть родными. А Галя их слушает и все больше и больше сомневается. Более того, сердцем не чувствует близости. Сестра никогда не делает так, как хочет Галина. Нина даже не пригласила ее на свою свадьбу.

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Нина приехала в студию, где призналась, что также сомневается в родстве. Она уже доведена до отчаяния из-за постоянных скандалов и сомнений. Женщины ругаются из-за своих детей, а также квартиры. Почти весь выпуск они ссорились. Поэтому пришло время ведущей проекта открыть конверт с результатом теста ДНК.

Вероятность того, что Галина и Нина являются родными сестрами, составила 99,9%.

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