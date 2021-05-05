Более 40 лет Надежда ждала результат теста ДНК. Сейчас у нее есть все: любящий муж, четверо детей и семейный уют. Но она ничего не знает о своей биологической семье, ведь в возрасте 8 лет ее удочерила пара из Грузии. Впоследствии Надя смогла узнать лишь то, что она из Белой Церкви. Что удалось выяснить команде проекта «Таємниці ДНК» ― читайте в материале о 14 выпуске 3 сезона.

Надежда рассказала, что помнит тот день, когда в детский дом приехала семья из Грузии. Девочка сразу назвала женщину мамой. Всю жизнь она не решалась на поиски биологической семьи, пока не умерла приемная мать. Тогда Надежда решила попробовать найти свои биологические корни.

Когда команда проекта взялась за поиски, в редакцию обратилась Татьяна, у которой маму зовут так же, как и у Надежды — Мария Ивановна Рудченко. Женщина искала потерянную дочь и, заполняя анкету на сайте, указала имена своих родителей. Такие совпадения бывают очень редко. Поэтому команда взялась это проверять.

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Татьяна в студии уверяла, что служба по делам детей несправедливо отобрала у нее дочь. Однако выяснилось, что она не заботилась о ребенке, вела разгульный образ жизни и за 22 года ни разу не бралась за поиски.

Больше о Марии Рудченко рассказала ее подруга. Женщина отдала детей в детский дом, ведь болела циррозом печени.

Чтобы расставить все точки над «і», ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом теста ДНК. Вероятность того, что Татьяна и Надежда ― сестры, составила 99,9%. На следующий день сестры отправились в село, где до последнего дня жила их мама.

Video: «Таємниці ДНК»-3 выпуск 14: поиски Надежды своих корней в Украине Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 14 выпуске 3 сезона Таємниці ДНК от 04.05.2021 — читайте в материале

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