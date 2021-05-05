Понад 40 років Надія чекала на результат тесту ДНК. Зараз у неї є все: люблячий чоловік, четверо дітей і сімейний затишок. Проте вона нічого не знає про свою біологічну родину, адже у віці 8 років її удочерило подружжя з Грузії. Згодом Надя змогла дізнатися лише те, що вона з Білої Церкви. Що вдалося з’ясувати команді проєкту «Таємниці ДНК» ― читайте в матеріалі про 14 випуск 3 сезону.

Надія розповіла, що пам’ятає той день, коли до дитячого будинку приїхала сім’я з Грузії. Дівчинка одразу назвала жінку мамою. Все життя вона не наважувалася на пошуки біологічної родини, аж доки не померла прийомна мати. Тоді Надія вирішила спробувати віднайти своє біологічне коріння.

Коли команда проєкту взялася за пошуки, до редакції звернулася Тетяна, у якої маму звати так само, як і в Надії — Марія Іванівна Рудченко. Жінка шукала втрачену доньку, тож, заповнюючи анкету на сайті, вказала імена своїх батьків. Такі збіги бувають дуже рідко. Тож команда взялася це перевіряти.

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Тетяна у студії запевняла, що служба у справах дітей несправедливо відібрала в неї доньку. Проте з’ясувалося, що вона не дбала про дитину, вела розгульний спосіб життя і за 22 роки жодного разу не бралася за пошуки.

Більше про Марію Рудченко розповіла її подруга. Жінка віддала дітей до дитячого будинку, адже хворіла на цироз печінки.

Щоб розставити всі крапки над «і», ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Тетяна і Надія ― сестри, склала 99,9%. Наступного дня сестри вирушили до села, де до останнього дня мешкала їхня мама.



Video: «Таємниці ДНК»-3 випуск 14: Надіїні пошуки свого коріння в Україні Що вдалося встановити команді проекту Таємниці ДНК і які результати показав тест ДНК у 14 випуску 3 сезону Таємниці ДНК від 04.05.2021 - читайте в матеріалі

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