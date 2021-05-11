У 15 випуску до студії програми «Таємниці ДНК» приїхала 60-річна Галина з Дніпра. Вона сумнівається в тому, що 58-річна Ніна ― її сестра. Причин багато, серед яких і несхожа зовнішність, різні темпераменти й цінності. Ба більше, молодша сестра її ніколи не підтримувала, а цікавилася суто власним життям. Щоб розставити крапки над «і», Галина та Ніна пройшли генетичний тест. Результат — у нашому матеріалі.

Галина згадує, як 50 років тому випадково дізналася, що її мама мала ще одну доньку, котру залишила в дитячому будинку. Незважаючи на те, що Галя зростала в інтернаті, вона змогла визнати знайдену ймовірну сестру рідною, адже все життя мріяла про велику родину.

Та зараз обидві жінки часто змушені викликати швидку, адже після сварок їм стає погано. Сусіди переконують, що вони не можуть бути рідними. А Галя їх слухає і все більше й більше сумнівається. До того ж серцем не відчуває близькості. Сестра ніколи не робить так, як хоче Галина. Ніна навіть не запросила її на своє весілля.

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Ніна приїхала до студії, де зізналася, що також сумнівається у спорідненості. Вона вже доведена до відчаю через постійні сварки й сумніви. Жінки лаються через своїх дітей, а також квартиру. Майже весь випуск вони сварилися. Тож настав час ведучій проєкту відкрити конверт з результатом тесту ДНК.

Імовірність того, що Галина і Ніна є рідними сестрами, склала 99,9%.

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