«Таємниці ДНК»-3 випуск 16: Ірина знайшла рідних сестер після віщого сну

У 16 випуску проєкту «Таємниці ДНК» до студії приїхала 50-річна Ірина. Упродовж двох місяців їй уві сні приходить жінка, яка запевняє її знайти братів і сестер. Тож Ірина певна, що це її біологічна мати. Щоб отримати більше інформації про своє коріння, а також про те, чи є в неї рідні брати і сестри, жінка звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК». Більше про 16 випуск — читайте в матеріалі.

У студії проєкту «Таємниці ДНК» Ірина розповіла, що росла у прийомній родині. Про своє рідне місто або село не знає нічого. Незважаючи на те, що в неї вже є троє власних дітей і п’ятеро онуків, вона мріє знайти біологічних рідних. Два місяці тому їй почав снитися сон, у якому незнайома жінка переконує її взятися за пошуки братів і сестер, яких аж п’ятеро. Тож Ірина переконана, що до неї уві сні приходить рідна мама, якої вона ніколи не бачила.

Жінка каже, що її вдочерила сім’я, яка не могла мати власних дітей. Прийомні батьки ставилися до неї добре, як до рідної, займалися її здоров’ям, вихованням і навчанням. Коли вони померли, Ірина підняла архіви і отримала витяг про своє справжнє прізвище та біологічних батьків, проте адреси їх проживання ніде знайти не могла.

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Керуючись документами, що мала Ірина, команда проєкту взялася за розслідування. В архівах вдалося знайти документи, які наштовхнули на подальші пошуки. З журналу історії розвитку маленької Іринки з’ясувалося, що вона третя у матері. А також за допомогою звітів лікарень вдалося вийти на адресу, за якою проживає Короп Раїса Петрівна — біологічна мати Ірини. Слід привів до села Глинськ.

Команда проєкту побувала і тут. У селищній раді підтвердили, що вона тут проживала і працювала дояркою. Але 10 років тому померла. Проте наразі проживає її донька — Людмила. Людмила повідомила, що їх у мами аж п’ятеро. Проте найменша Ніна померла через хворобу. Раїса завжди важко працювала, щоб прогодувати і поставити на ноги всіх дітей. Проте донька переконана, що її мати не могла відмовитися від рідної дитини, тож їх навряд чи розшукують біологічні родичі.

Дві сестри — Алла і Тетяна — приїхали до студії. Жінки розповіли, що ще є молодша сестра Віка, а от найменша Ніна — померла. Незважаючи на тяжку хворобу, мати не відмовилася від дитини і всіляко намагалася поставити її на ноги. Тож усі чотири сестри не можуть повірити в те, що їх може розшукувати ще одна сестра.

Щоб з’ясувати, хто насправді вони героїні програми, ведуча відкрила конверт з результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Ірина є сестрою чотирьох жінок, склала 99,9%. Жінки щиро розплакалися і обійнялися. Завдяки проєкту «Таємниці ДНК» Ірина знайшла своїх сестер, а сон виявився віщим.

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