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«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 16 випуску 3 сезону?

17.05.2021

У 16 випуску на програму «Таємниці ДНК»-3 звернеться 50-річна Ірина, яка хоче знайти рідних братів і сестер. Однак про їх існування вона не знає нічого, крім снів. Жінка сподівається, що вони пророчі і в неї справді є рідні. Не пропустіть уже завтра, 18 травня, 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3 випуск 15: сумніви в родинному зв’язку протягом 50 років

Два місяці поспіль уві сні до Ірини приходить рідна мати, якої вона ніколи не знала, і благає її знайти рідних братів і сестер. Тому вона вирішила розгадати послання таємничої жінки і звернутися по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК»-3.

  • Чи справді в Ірини є брати і сестри?
  • Які корені в жінки?
  • Чи справді сон віщий?
  • Яку болючу правду дізнається героїня 16 випуску?
  • І чи не розчарується вона, дізнавшись про своє минуле?

Не пропустіть 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 вже завтра, 18 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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