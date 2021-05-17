У 16 випуску на програму «Таємниці ДНК»-3 звернеться 50-річна Ірина, яка хоче знайти рідних братів і сестер. Однак про їх існування вона не знає нічого, крім снів. Жінка сподівається, що вони пророчі і в неї справді є рідні. Не пропустіть уже завтра, 18 травня, 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!

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Два місяці поспіль уві сні до Ірини приходить рідна мати, якої вона ніколи не знала, і благає її знайти рідних братів і сестер. Тому вона вирішила розгадати послання таємничої жінки і звернутися по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК»-3.

Чи справді в Ірини є брати і сестри?

Які корені в жінки?

Чи справді сон віщий?

Яку болючу правду дізнається героїня 16 випуску?

І чи не розчарується вона, дізнавшись про своє минуле?

Не пропустіть 16 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 вже завтра, 18 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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