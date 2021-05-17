В 16 выпуске на программу «Таємниці ДНК»-3 обратиться 50-летняя Ирина, которая хочет найти родных братьев и сестер. Однако об их существовании она не знает ничего, кроме снов. Женщина надеется, что они вещие и у нее действительно есть родные. Не пропустите уже завтра, 18 мая, 16 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 в 19:00 на телеканале СТБ!

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Два месяца подряд во сне к Ирине приходит родная мать, которой она никогда не знала, и умоляет ее найти родных братьев и сестер. Поэтому она решила разгадать послание таинственной женщины и обратиться за помощью на проект «Таємниці ДНК»-3.

Действительно ли у Ирины есть братья и сестры?

Какие корни у женщины?

Действительно ли ее сон вещий?

Какую болезненную правду узнает героиня 16 выпуска?

И не разочаруется ли она, узнав о своем прошлом?

Не пропустите 16 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 уже завтра, 18 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

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