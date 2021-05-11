«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 15 випуску 3 сезону?
Сьогодні, 11 травня, на телеканалі СТБ вийде 15 випуск програми «Таємниці ДНК»-3. Історія про двох жінок, які сумніваються у своїй спорідненості, вразить кожного. Вони приїхали до студії, щоб нарешті з’ясувати, ким є одна одній. Усе вирішить генетичний тест наприкінці 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3. Не пропустіть сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ!
Дві дорослі жінки наважилися на генетичну експертизу, щоб припинити війну і сварки між собою. 60-річна Галина і 58-річна Ніна звернулися по допомогу на проєкт, щоб поставити крапку у складному питанні: хто ж вони одна одній. Упродовж усього життя жінки мали сумніви, що вони рідні. Абсолютно не схожі, з різними характерами і цінностями.
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У 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:
- Чому Галина забрала Ніну з дитячого будинку багато років тому і визнала її сестрою?
- Невже мати Галини справді відмовилася від Ніни при народженні?
- Які документи засвідчують їхню спорідненість?
- Та які ще таємниці розкриються у студії програми?
Не пропустіть сьогодні, 11 травня, 15 випуск о 19:00 на телеканалі СТБ!