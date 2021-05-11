Сьогодні, 11 травня, на телеканалі СТБ вийде 15 випуск програми «Таємниці ДНК»-3. Історія про двох жінок, які сумніваються у своїй спорідненості, вразить кожного. Вони приїхали до студії, щоб нарешті з’ясувати, ким є одна одній. Усе вирішить генетичний тест наприкінці 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3. Не пропустіть сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ!

Дві дорослі жінки наважилися на генетичну експертизу, щоб припинити війну і сварки між собою. 60-річна Галина і 58-річна Ніна звернулися по допомогу на проєкт, щоб поставити крапку у складному питанні: хто ж вони одна одній. Упродовж усього життя жінки мали сумніви, що вони рідні. Абсолютно не схожі, з різними характерами і цінностями.

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У 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:

Чому Галина забрала Ніну з дитячого будинку багато років тому і визнала її сестрою?

Невже мати Галини справді відмовилася від Ніни при народженні?

Які документи засвідчують їхню спорідненість?

Та які ще таємниці розкриються у студії програми?

Не пропустіть сьогодні, 11 травня, 15 випуск о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 15 випуску 3 сезону? 11 мая 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 15 випуск 3 сезону. Чим здивує 15 випуск Таємниці ДНК 3 від 11.05.2021 - дивіться в анонсі

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