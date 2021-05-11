Сегодня, 11 мая, на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск программы «Таємниці ДНК»-3. История о двух женщинах, которые сомневаются в своем родстве, поразит каждого. Они приехали в студию, чтобы наконец выяснить, кем являются друг другу. Все решит генетический тест в конце 15 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3. Не пропустите сегодня в 19:00 на телеканале СТБ!

Две взрослые женщины решились на генетическую экспертизу, чтобы прекратить войну и ссоры между собой. 60-летняя Галина и 58-летняя Нина обратились за помощью на проект, чтобы поставить точку в сложном вопросе: кто же они друг другу. В течение всей жизни женщины сомневались, что они родные. Совершенно не похожи, с разными характерами и ценностями.

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В 15 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-3 вы узнаете:

Почему Галина забрала Нину из детского дома много лет назад и признала ее сестрой?

Неужели мать Галины действительно отказалась от Нины при рождении?

Какие есть документы, удостоверяющие их родство?

И какие еще тайны раскроются в студии программы?

Не пропустите сегодня, 11 мая, 15 выпуск в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 15 выпуске 3 сезона? 11 мая 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 15 выпуск 4 сезона. Чем удивит 15 выпуск Таємниці ДНК 3 от 11.05.2021 - смотрите в анонсе

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