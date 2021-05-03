48-річна Надія — героїня 14 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 ― подолає майже дві тисячі кілометрів, щоб приїхати до Києва і почути омріяний результат генетичного тесту. У віці 8 років вона переїхала до сонячної Грузії, у Тбілісі, до родини Гогішвілі, яка її удочерила. Проте бажання знати своє коріння і знайти біологічних батьків не полишало її протягом усього життя. Лише після смерті прийомних батьків Надія наважилася на пошуки. Чи зможе команда проєкту «Таємниці ДНК» знайти родичів жінки? Не пропустіть уже у вівторок, 4 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Маючи щасливу сім’ю, Надія все одно прагне знайти тих, хто є її біологічними родичами. Вона неодноразово розміщувала фотографії зі свого дитинства у соціальній мережі, благаючи бодай когось відгукнутися, хто може хоч щось знати про її батьків. Проте жодної зачіпки не вдалося знайти. Команда проєкту «Таємниці ДНК» візьметься за цю історію і спробує втілити в життя Надіїну мрію.

Хто ймовірні рідні Надії?

Невже до студії звернеться ще одна жінка з таким самим прізвищем, яка розшукує свою сестру?

Що глибоко шокує Надію?

І чи справді дві жінки є сестрами?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3 випуск 13: 15-річний Денис у пошуках рідного батька і його втечі від самотності

Не пропустіть 14 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 вже у вівторок, 4 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ