48-летняя Надежда — героиня 14 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3 ― преодолеет почти две тысячи километров, чтобы приехать в Киев и услышать желанный результат генетического теста. В возрасте 8 лет она переехала в солнечную Грузию, в Тбилиси, к семье Гогишвили, которая ее удочерила. Однако желание знать свои корни и найти биологических родителей не покидало ее в течение всей жизни. Лишь после смерти приемных родителей Надежда решилась на поиски. Сможет ли команда проекта «Таємниці ДНК» найти родственников женщины? Не пропустите уже во вторник, 4 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

Имея счастливую семью, Надежда все равно стремится найти тех, кто является ее биологическими родственниками. Она неоднократно размещала фотографии из своего детства в социальной сети, умоляя хоть кого-то откликнуться, кто может хоть что-то знать о ее родителях. Но ни одной зацепки не удалось найти. Команда проекта «Таємниці ДНК» возьмется за эту историю и попытается воплотить в жизнь мечту Надежды.

Кто вероятные родственники Надежды?

Неужели в студию обратится еще одна женщина с такой же фамилией, которая разыскивает свою сестру?

Что глубоко шокирует Надежду?

И действительно ли две женщины являются сестрами?

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Не пропустите 14 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 уже во вторник, 4 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

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