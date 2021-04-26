До редакції проєкту надійшов лист від 15-річного Дениса з Кіровоградщини. Без уваги цю історію команда програми «Таємниці ДНК» не змогла залишити. Тому в 13 випуску молодому чоловіку намагалися всіма силами допомогти, щоб він позбувся самотності. Не пропустіть уже завтра, 27 квітня, 13 випуск програми «Таємниці ДНК»-3 на телеканалі СТБ.

«Добрий день, програма “Таємниці ДНК”. Мене звуть Денис Шевчук. Три роки тому мама віддала мене в інтернат, бо вітчим Діма не хотів, щоб я з ними жив. Своїх дітей він любив, а мене ні. Він бив і ображав мене. Будь ласка, допоможіть знайти мого рідного батька — можливо, він буде любити мене, як рідного сина. Мене ніхто тут не провідує, можливо, він зможе приїхати. Спасибі вам! Ви улюблена програма, тому що знаходите батьків для дітей», — написав Денис.

Три роки тому працівники соцслужб та інтернату за допомогою свідоцтва про народження Дениса розшукали його батька Романа і подали на нього заяву в суд на стягнення аліментів. Проте чоловік запевняє, що він не рідня з хлопцеві. 16 років тому він лише пожалів вагітну Денисом Катю і записав дитину на себе. Роман вважає, що Денис — рідний син його однокласника Віктора.

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Команда «Таємниці ДНК» розшукала Віктора. Він підтвердив, що з Катею зустрічався, але теж не вважає себе батьком Дениса. Обидва чоловіки погодилися пройти генетичну експертизу і приїхати в студію програми.

Чи є серед Романа та Віктора біологічний батько Дениса?

Яке важке дитинство було в Дениса?

Чому рідні відрікаються від нього?

Хто виявиться батьком хлопця?

І чи зможе команда проєкту врятувати Дениса від самотності?

Не пропустіть уже завтра, 27 квітня, 13 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 на телеканалі СТБ на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою.

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 13 випуску 3 сезону? 27 квітня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 13 випуск 3 сезону. Чим здивує 13 випуск Таємниці ДНК 3 від 27.04.2021 - дивіться в анонсі

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