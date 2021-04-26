В редакцию проекта пришло письмо от 15-летнего Дениса с Кировоградщины. Без внимания эту историю команда программы «Таємниці ДНК» не смогла оставить. Поэтому в 13 выпуске молодому человеку старались всеми силами помочь, дабы он избавился от одиночества. Не пропустите уже завтра, 27 апреля, 13 выпуск программы «Таємниці ДНК»-3 на телеканале СТБ.

«Добрый день, программа “Таємниці ДНК”. Меня зовут Денис Шевчук. Три года назад мама отдала меня в интернат, потому что отчим Дима не хотел, чтобы я с ними жил. Своих детей он любил, а меня нет. Он бил и обижал меня. Пожалуйста, помогите найти моего родного отца – возможно, он будет любить меня, как родного сына. Меня никто здесь не проведывает, возможно, он сможет приехать. Спасибо вам! Вы любимая программа, потому что находите родителей для детей», – написал Денис.

Три года назад работники соцслужб и интерната с помощью свидетельства о рождении Дениса разыскали его отца Романа и подали на него заявление в суд на взыскание алиментов. Но мужчина уверяет, что он не родня с парнем. 16 лет назад он лишь пожалел беременную Денисом Катю и записал ребенка на себя. Роман считает, что Денис — родной сын его одноклассника Виктора.

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Команда «Таємниць ДНК» разыскала Виктора. Он подтвердил, что с Катей встречался, но тоже не считает себя отцом Дениса. Оба мужчины согласились пройти генетическую экспертизу и приехать в студию программы.

Есть ли среди Романа и Виктора биологический отец Дениса?

Какое сложное детство было у Дениса?

Почему родные отрекаются от него?

Кто окажется отцом парня?

И сможет ли команда проекта спасти Дениса от одиночества?

Не пропустите уже завтра, 27 апреля, 13 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 на телеканале СТБ во главе с ведущей Татьяной Высоцкой.

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 13 выпуске 3 сезона? 27 апреля 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 13 выпуск 3 сезона. Чем удивит 13 выпуск Таємниці ДНК 3 от 27.04.2021 - смотрите в анонсе

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