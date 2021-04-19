«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 12 випуску 3 сезону?
Багатодітні батьки з Донеччини — Дарія та Олександр — виховують трьох дітей. Жінка не нахвалиться, що коханий береться за будь-яку роботу, щоб забезпечити дітей. Водночас вона жаліється, що колишній чоловік і батько старшої дитини не дає спокою родині. Чому — дивіться вже завтра, 20 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ у 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3.
Шалене кохання і бажання бути разом до останнього подиху… Проте замість щасливого життя ― образи і покинута ще до народження дитина. Колишній чоловік Сергій не визнає Віку з самої її появи на світ. Усі 5 років він стверджує, що колишня її нагуляла. Дарія прагне довести Сергієві, що не зраджувала його. Ба більше, припинити чутки, які ширяться селом.
Маленька дитина мріє поговорити з рідним батьком і налагодити з ним стосунки. Проте щоб реалізувати цю мрію, необхідно довести батьківство, що може зробити генетичний тест. Тож Дарія звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК».
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Сам Сергій каже, що за янгольським обличчям Даші криється підступна зрадниця. Віка не схожа на нього, тож він не збирається виплачувати аліменти.
- Тож ким насправді виявиться Дарія?
- Невже багатодітна мати водить за носа не лише колишнього, а й нинішнього чоловіка?
- Хто є батьком 5-річної Віки?
- І що покажуть тести ДНК?
Не пропустіть уже завтра, 20 квітня, 12 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!