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«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 12 випуску 3 сезону?

19.04.2021

Багатодітні батьки з Донеччини — Дарія та Олександр — виховують трьох дітей. Жінка не нахвалиться, що коханий береться за будь-яку роботу, щоб забезпечити дітей. Водночас вона жаліється, що колишній чоловік і батько старшої дитини не дає спокою родині. Чому — дивіться вже завтра, 20 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ у 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3.  

Шалене кохання і бажання бути разом до останнього подиху… Проте замість щасливого життя ― образи і покинута ще до народження дитина. Колишній чоловік Сергій не визнає Віку з самої її появи на світ. Усі 5 років він стверджує, що колишня її нагуляла. Дарія прагне довести Сергієві, що не зраджувала його. Ба більше, припинити чутки, які ширяться селом. 

Маленька дитина мріє поговорити з рідним батьком і налагодити з ним стосунки. Проте щоб реалізувати цю мрію, необхідно довести батьківство, що може зробити генетичний тест. Тож Дарія звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК». 

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3 випуск 11: пошуки братів і сестер Сергія

Сам Сергій каже, що за янгольським обличчям Даші криється підступна зрадниця. Віка не схожа на нього, тож він не збирається виплачувати аліменти.   

  • Тож ким насправді виявиться Дарія?
  • Невже багатодітна мати водить за носа не лише колишнього, а й нинішнього чоловіка?
  • Хто є батьком 5-річної Віки?
  • І що покажуть тести ДНК?

Не пропустіть уже завтра, 20 квітня, 12 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!   

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 12 випуску 3 сезону?

20 квітня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 12 випуск 3 сезону. Чим здивує 12 випуск Таємниці ДНК 3 від 20.04.2021 - дивіться в анонсі

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