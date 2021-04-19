Багатодітні батьки з Донеччини — Дарія та Олександр — виховують трьох дітей. Жінка не нахвалиться, що коханий береться за будь-яку роботу, щоб забезпечити дітей. Водночас вона жаліється, що колишній чоловік і батько старшої дитини не дає спокою родині. Чому — дивіться вже завтра, 20 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ у 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3.

Шалене кохання і бажання бути разом до останнього подиху… Проте замість щасливого життя ― образи і покинута ще до народження дитина. Колишній чоловік Сергій не визнає Віку з самої її появи на світ. Усі 5 років він стверджує, що колишня її нагуляла. Дарія прагне довести Сергієві, що не зраджувала його. Ба більше, припинити чутки, які ширяться селом.

Маленька дитина мріє поговорити з рідним батьком і налагодити з ним стосунки. Проте щоб реалізувати цю мрію, необхідно довести батьківство, що може зробити генетичний тест. Тож Дарія звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК».

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Сам Сергій каже, що за янгольським обличчям Даші криється підступна зрадниця. Віка не схожа на нього, тож він не збирається виплачувати аліменти.

Тож ким насправді виявиться Дарія?

Невже багатодітна мати водить за носа не лише колишнього, а й нинішнього чоловіка?

Хто є батьком 5-річної Віки?

І що покажуть тести ДНК?

Не пропустіть уже завтра, 20 квітня, 12 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 12 випуску 3 сезону? 20 квітня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 12 випуск 3 сезону. Чим здивує 12 випуск Таємниці ДНК 3 від 20.04.2021 - дивіться в анонсі

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