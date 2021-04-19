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«Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 12 выпуске 3 сезона?

19.04.2021

Многодетные родители из Донецкой области — Дарья и Александр — воспитывают троих детей. Женщина не нахвалится, что любимый берется за любую работу, чтобы обеспечить детей. В то же время она жалуется, что бывший муж и отец старшего ребенка не дает покоя семье. Почему — смотрите уже завтра, 20 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ в 12 выпуске проекта «Тємниці ДНК»-3.

Безумная любовь и желание быть вместе до последнего вздоха… Однако вместо счастливой жизни ― обиды и брошенный еще до рождения ​​ребенок. Бывший муж Сергей не признает Вику с самого ее появления на свет. Все 5 лет он утверждает, что бывшая ее нагуляла. Дарья стремится доказать Сергею, что не изменяла ему. Более того, прекратить слухи, которые ходят по селу.

Маленький ребенок мечтает поговорить с родным отцом и наладить с ним отношения. Однако чтобы реализовать эту мечту, необходимо доказать отцовство, что может сделать генетический тест. Поэтому Дарья обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК».

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Сам Сергей говорит, что за ангельским лицом Даши кроется коварная предательница. Вика не похожа на него, поэтому он не собирается выплачивать алименты.

  • Кем же на самом деле окажется Дарья?
  • Неужели многодетная мать водит за нос не только бывшего, но и нынешнего мужа?
  • Кто является отцом 5-летней Вики?
  • И что покажут тесты ДНК?

Не пропустите уже завтра, 20 апреля, 12 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 12 выпуске 3 сезона?

20 апреля 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 12 выпуск 3 сезона. Чем удивит 12 выпуск Таємниці ДНК 3 от 20.04.2021 - смотрите в анонсе

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