«Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 12 выпуске 3 сезона?
Многодетные родители из Донецкой области — Дарья и Александр — воспитывают троих детей. Женщина не нахвалится, что любимый берется за любую работу, чтобы обеспечить детей. В то же время она жалуется, что бывший муж и отец старшего ребенка не дает покоя семье. Почему — смотрите уже завтра, 20 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ в 12 выпуске проекта «Тємниці ДНК»-3.
Безумная любовь и желание быть вместе до последнего вздоха… Однако вместо счастливой жизни ― обиды и брошенный еще до рождения ребенок. Бывший муж Сергей не признает Вику с самого ее появления на свет. Все 5 лет он утверждает, что бывшая ее нагуляла. Дарья стремится доказать Сергею, что не изменяла ему. Более того, прекратить слухи, которые ходят по селу.
Маленький ребенок мечтает поговорить с родным отцом и наладить с ним отношения. Однако чтобы реализовать эту мечту, необходимо доказать отцовство, что может сделать генетический тест. Поэтому Дарья обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК».
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Сам Сергей говорит, что за ангельским лицом Даши кроется коварная предательница. Вика не похожа на него, поэтому он не собирается выплачивать алименты.
- Кем же на самом деле окажется Дарья?
- Неужели многодетная мать водит за нос не только бывшего, но и нынешнего мужа?
- Кто является отцом 5-летней Вики?
- И что покажут тесты ДНК?
Не пропустите уже завтра, 20 апреля, 12 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 в 19:00 на телеканале СТБ!