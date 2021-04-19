Многодетные родители из Донецкой области — Дарья и Александр — воспитывают троих детей. Женщина не нахвалится, что любимый берется за любую работу, чтобы обеспечить детей. В то же время она жалуется, что бывший муж и отец старшего ребенка не дает покоя семье. Почему — смотрите уже завтра, 20 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ в 12 выпуске проекта «Тємниці ДНК»-3.

Безумная любовь и желание быть вместе до последнего вздоха… Однако вместо счастливой жизни ― обиды и брошенный еще до рождения ​​ребенок. Бывший муж Сергей не признает Вику с самого ее появления на свет. Все 5 лет он утверждает, что бывшая ее нагуляла. Дарья стремится доказать Сергею, что не изменяла ему. Более того, прекратить слухи, которые ходят по селу.

Маленький ребенок мечтает поговорить с родным отцом и наладить с ним отношения. Однако чтобы реализовать эту мечту, необходимо доказать отцовство, что может сделать генетический тест. Поэтому Дарья обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК».

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Сам Сергей говорит, что за ангельским лицом Даши кроется коварная предательница. Вика не похожа на него, поэтому он не собирается выплачивать алименты.

Кем же на самом деле окажется Дарья?

Неужели многодетная мать водит за нос не только бывшего, но и нынешнего мужа?

Кто является отцом 5-летней Вики?

И что покажут тесты ДНК?

Не пропустите уже завтра, 20 апреля, 12 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 12 выпуске 3 сезона? 20 апреля 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 12 выпуск 3 сезона. Чем удивит 12 выпуск Таємниці ДНК 3 от 20.04.2021 - смотрите в анонсе

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