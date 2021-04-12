Проєкт «Таємниці ДНК» зняв продовження історії (випуск 7 від 16.03.2021), яка викликала ажіотаж у телеглядачів: за допомогою програми 52-річний Сергій Кожухар знайшов рідного сина, якого не бачив тридцять років. Тепер він хоче знайти свою біологічну сім’ю. Не пропустіть 11 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 вже завтра, 13 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Сергій Кожухар з Київщини — герой одного з минулих випусків проєкту. Тридцять років йому заважали бути щасливим докори сумління — чоловік підозрював, що покинув першу дружину Таню зі своїм рідним сином Славою. Піти з сім’ї його підштовхнула названа мати, яка до смерті керувала його життям і стосунками. Жінка навіть підробила медичну експертизу, на основі якої суд ухвалив рішення, що Слава Сергію не рідний син, і звільнив чоловіка від аліментів.

«Не можу собі пробачити, що справді в маленькому віці покинув сина», — каявся в студії проєкту «Таємниці ДНК» Сергій.

Почувши точний результат тесту ДНК, що підтверджував спорідненість, Сергій щиро покаявся перед першою дружиною і дорослим сином Славою за свою зраду. І нарешті познайомився і обійнявся зі своєю першою дитиною. Проте через два тижні Сергій знову звернувся по допомогу до редакції програми. Тепер уже з проханням знайти його біологічну сім’ю.

Звідки журналісти проєкту почали пошуки сім’ї Сергія?

Звідки журналісти проєкту почали пошуки сім’ї Сергія? Що послужило єдиною зачіпкою в розслідуванні?

Куди завели команду ці пошуки?

І ким можуть бути рідні чоловіка?

Video: «Таємниці ДНК»-3: герой 11 випуску вдруге прийде, щоб знайти свою сім’ю 13 квітня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 11 випуск 3 сезону. Чим здивує 11 випуск Таємниці ДНК 3 від 13.04.2021 - дивіться в анонсі

Не пропустіть 11 випуск проєкту вже завтра, 13 квітня. Вирішальну відповідь дасть тест ДНК!

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