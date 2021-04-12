Проект «Таємниці ДНК» снял продолжение истории (выпуск 7 от 16.03.2021), которая вызвала ажиотаж у телезрителей: с помощью программы 52-летний Сергей Кожухар нашел родного сына, которого не видел тридцать лет. Теперь он хочет найти свою биологическую семью. Не пропустите 11 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 уже завтра, 13 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ.

Сергей Кожухар с Киевщины – герой одного из прошлых выпусков проекта. Тридцать лет ему мешали быть счастливым угрызения совести – мужчина подозревал, что бросил первую жену Таню со своим родным сыном Славой. Уйти из семьи его подтолкнула приемная мать, которая до смерти управляла его жизнью и личными отношениями. Женщина даже подделала медицинскую экспертизу, на основе которой суд вынес решение, что Слава Сергею не родной сын, и освободил мужчину от алиментов.

«Не могу себе простить, что действительно в маленьком возрасте бросил сына», – раскаивался в студии проекта «Тайны ДНК» Сергей.

Услышав точный результат теста ДНК, подтверждающий родство, Сергей искренне покаялся перед первой женой и взрослым сыном Славой за свое предательство. И наконец-то познакомился и обнялся со своим первым ребенком. Но через две недели Сергей вновь обратился за помощью в редакцию программы. Теперь уже с просьбой найти его биологическую семью.

Откуда журналисты проекта начали свои поиски семьи Сергея?

Что послужило единственной зацепкой в расследовании?

Куда завели команду эти поиски?

И кем могут быть родные мужчины?

Video: «Таємниці ДНК»-3: герой 11 выпуска во второй раз придет, чтобы найти свою семью 13 апреля 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 11 выпуск 3 сезона. Чем удивит 11 выпуск Таємниці ДНК 3 от 13.04.2021 - смотрите в анонсе

Не пропустите 11 выпуск проекта уже завтра, 13 апреля. Решающий ответ даст тест ДНК!

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