У 10 випуску на програму «Таємниці ДНК»-3 прийде багатодітна пара ― Катя і Сергій ― з Хмельниччини. Вони виховують п’ятьох дітей: 4-річного Микиту від минулих стосунків Каті, Іллю, Софійку та Артема від минулого шлюбу Сергія і спільного семимісячного сина Вадима. Для Каті сім’я ― головне. Однак нещодавно Сергій засумнівався, чи його це діти. Яку істину встановить результат генетичного тесту? Не пропустіть уже завтра, 6 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Що стало причиною сумнівів Сергія?

Коли чоловік дізнався, що він безплідний? І чи безплідний насправді?

Чи є хоч одна рідна дитина у багатодітного батька?

Чи вдасться Каті врятувати сім’ю, коли чоловік дізнається всю правду про неї?

Що розкаже колишня дружина Сергія?

«У цій історії мене підкорив величезний досвід молодих багатодітних батьків і рівень їх відповідальності. Їм, насправді, не так було важливо: рідні діти чи ні. Неозброєним оком було видно їхню щиру любов до кожного з дітей. Результат нашого проєкту цінний для героїв, адже став перевіркою їхніх стосунків і показав, що почуття, повага і довіра в парі — найважливіше!», — коментує випуск ведуча Тетяна Висоцька.

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Дивіться щовівторка о 19:00 на СТБ випуски соціального проєкту «Таємниці ДНК»-3. Не пропустіть завтра нову історію, розібратися в якій допоможе генетичний тест.

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 10 випуску 3 сезону? 6 квітня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 10 випуск 3 сезону. Чим здивує 10 випуск Таємниці ДНК 3 від 06.04.2021 - дивіться в анонсі

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