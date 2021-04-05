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«Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 10 выпуске 3 сезона?

05.04.2021

В 10 выпуске на программу «Таємниці ДНК»-3 придет многодетная пара ― Катя и Сергей ― с Хмельниччины. Они воспитывают пятерых детей: 4-летнего Никиту от прошлых отношений Кати, Илью, Софийку и Артема от прошлого брака Сергея и общего семимесячного сына Вадима. Для Кати семья ― самое главное. Однако недавно Сергей усомнился, его ли это дети. Какую истину установит результат генетического теста? Не пропустите уже завтра, 6 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ! 

  • Что стало причиной сомнений Сергея?
  • Когда мужчина узнал, что он бесплоден? И бесплоден ли на самом деле?
  • Есть ли хоть один родной ребенок у многодетного отца? 
  • Удастся ли Кате спасти семью, когда муж узнает всю правду о ней? 
  • Что расскажет бывшая жена Сергея?

«В этой истории меня покорил огромный опыт молодых многодетных родителей и уровень их ответственности. Им, на самом деле, не так было важно: родные дети или нет. Невооруженным глазом было видно их искреннюю любовь к каждому из детей. Результат нашего проекта ценен для героев, ведь стал проверкой их отношений и показал, что чувства, уважение и доверие в паре – самое важное!», – комментирует выпуск ведущая Татьяна Высоцкая.

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Смотрите каждый вторник в 19:00 на СТБ выпуски социального проекта «Таємниці ДНК»-3. Не пропустите завтра новую историю, разобраться в которой поможет генетический тест.

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