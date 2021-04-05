В 10 выпуске на программу «Таємниці ДНК»-3 придет многодетная пара ― Катя и Сергей ― с Хмельниччины. Они воспитывают пятерых детей: 4-летнего Никиту от прошлых отношений Кати, Илью, Софийку и Артема от прошлого брака Сергея и общего семимесячного сына Вадима. Для Кати семья ― самое главное. Однако недавно Сергей усомнился, его ли это дети. Какую истину установит результат генетического теста? Не пропустите уже завтра, 6 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ!

Что стало причиной сомнений Сергея?

Когда мужчина узнал, что он бесплоден? И бесплоден ли на самом деле?

Есть ли хоть один родной ребенок у многодетного отца?

Удастся ли Кате спасти семью, когда муж узнает всю правду о ней?

Что расскажет бывшая жена Сергея?

«В этой истории меня покорил огромный опыт молодых многодетных родителей и уровень их ответственности. Им, на самом деле, не так было важно: родные дети или нет. Невооруженным глазом было видно их искреннюю любовь к каждому из детей. Результат нашего проекта ценен для героев, ведь стал проверкой их отношений и показал, что чувства, уважение и доверие в паре – самое важное!», – комментирует выпуск ведущая Татьяна Высоцкая.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-3: в 9 выпуске мама ищет своего первенца, которого могли подменить в роддоме

Смотрите каждый вторник в 19:00 на СТБ выпуски социального проекта «Таємниці ДНК»-3. Не пропустите завтра новую историю, разобраться в которой поможет генетический тест.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ