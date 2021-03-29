Героїня 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 — 35-річна Марія з Київщини. Кілька років жінка живе в столиці, має власний торговий бізнес і виховує 13-річну дочку Дарину. Та у Марії є глибокий душевний біль, який не відпускає її цілих 16 років! Восени 2004 року в пологовому будинку за загадкових обставин помер її первісток. Більше — дізнайтеся завтра, 30 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Марія запевняє, що син, якого вона поховала 16 років тому, живий і виховується в іншій родині.

«Коли я народила дитину, мені поклали його на стіл і сказали, що він мертвий. Я була в шоці і безперервно плакала. Адже мені навіть не дали попрощатися з ним. До сьогодні я не можу зрозуміти, чому це сталося », — розповідає про день втрати дитини Марія.

Які події з пологового будинку героїня згадує донині?

Невже в одному з пологових будинків Березані дітей могли підмінити?

Що покаже журналістське розслідування проєкту?

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«Найбільший страх будь-якої мами — втратити дитину. А ще болючіше втратити її в пологовому будинку. Історія, яка розбурхує і схожа на кіно: героїня випуску втратила дитину під час пологів, але її материнське серце 16 років живе в сумнівах і підозрах. А в один день вона випадково зустрічає на вулиці схожого на себе хлопця, якого народила жінка, що лежала з нею разом у палаті. Невже це просто збіг?», — коментує випуск ведуча Тетяна Висоцька.

Не пропустіть уже завтра, 30 березня, 9 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3!

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