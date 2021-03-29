Героиня 9 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3 – 35-летняя Мария с Киевщины. Несколько лет она живет в столице, имеет собственный торговый бизнес и воспитывает 13-летнюю дочку Дарину. Но у Марии есть глубокая душевная боль, которая не отпускает ее целых 16 лет! Осенью 2004 года в роддоме при загадочных обстоятельствах умер ее первенец. Больше — узнайте завтра, 30 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

Мария уверяет, что сын, которого она похоронила 16 лет назад, живой и воспитывается в другой семье.

«Когда я родила ребенка, мне положили его на стол и сказали, что он мертв. Я была в шоке и непрерывно плакала. Ведь мне даже не дали попрощаться с ним. По сегодняшний день я не могу понять, почему это произошло», – рассказывает о дне потери ребенка Мария.

Какие события из роддома героиня вспоминает по сей день?

Неужели в одном из роддомов Березани детей могли подменить?

Что покажет журналистское расследование проекта?

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«Самый большой страх любой мамы – потерять ребенка. А еще больнее потерять его в роддоме. История, которая будоражит и похожа на кино: героиня выпуска потеряла ребенка во время родов, но ее материнское сердце 16 лет живет в сомнениях и подозрениях. А в один день она случайно встречает на улице похожего на себя парня, которого родила женщина, лежавшая с ней вместе в палате. Неужели просто совпадение?», – комментирует выпуск ведущая Татьяна Высоцкая.

Не пропустите уже завтра, 30 марта, 9 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3!

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