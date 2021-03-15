«Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 6 випуску 3 сезону?
15.03.2021
Герой програми — 51-річний Сергій з Київщини. Він одружений, разом з коханою виховує 17-річного сина. Але тридцять років його мучать докори сумління: чоловік припускає, що в нього є ще один син від першого шлюбу. Спочатку Сергій не визнавав дитини, бо підозрював дружину в зрадах. Але з кожним днем дедалі більше сумнівався, гадаючи, що міг зробити фатальну помилку, відмовившись від рідної дитини. Проєкт «Таємниці ДНК» допоможе Сергію розшукати сина і зробити тест ДНК.
У 7 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 ви дізнаєтеся:
- Що стало причиною сумнівів Сергія?
- Якими подробицями попереднього шлюбу поділиться чоловік?
- Що про його минуле стане відомо в студії проєкту?
- І чи справді в Сергія є ще діти від попереднього шлюбу?
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Не пропустіть уже завтра, 16 березня, о 19:00 7 випуск програми «Таємниці ДНК»-3 на телеканалі СТБ.
Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 6 випуску 3 сезону?
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